ВАШИНГТОН, 5 авг — ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предупредило о возможных сбоях в системе пожаротушения в самолетах Boeing 737. Boeing получил чистую прибыль впервые с 2019 года

"Это предупреждение касается всех самолетов Boeing 737‑8 и 737‑9, а также 737‑8200 (MAX) и некоторых моделей серии 737 —800 и 737 —900ER. Речь идет о возможных проблемах с системой пожаротушения в грузовых отсеках авиалайнеров…", — говорится в директиве по пригодности к летной эксплуатации.

Согласно директиве, операторам самолетов с выявленной проблемой разрешено перевозить в грузовом отсеке только негорючие и пожаробезопасные предметы.

Как отмечает FAA, директива затрагивает 663 самолета, зарегистрированных в США и более 2,2 тысячи по всему миру.