МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "Росморпорт" направил в Росморречфлот предложения по возобновлению обслуживания круизных судов и пассажирских паромов в морских портах РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий документ. Грузооборот морских портов России вырос в первом полугодии

"Сейчас оно фактически прекращено из-за запрета на въезд иностранцев, который правительство из-за пандемии ввело в марте прошлого года. "Росморпорт" подготовил поправки к соответствующему распоряжению, указывая, что в конце марта был снят запрет на въезд в РФ через воздушные пункты пропуска для граждан 16 стран", — сообщает газета в пятницу.

Предприятие в пояснительной записке отмечает, что операторы круизных терминалов и судов, работающие на международных маршрутах, "несут значительные экономические потери".

По данным газеты, с просьбой открыть морские пункты пропуска уже обращались к премьеру Михаилу Мишустину губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Ассоциация морских торговых портов. Аналогичные просьбы к главе оперштаба РФ по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой направлял порт Сочи.

В Росморречфлоте и Минтрансе тему не комментировали. В Роспотребнадзоре запрос газеты переадресовали в оперативный штаб правительства, где отказались от комментариев.