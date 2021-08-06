Поставки Airbus в июле снизились в 1,6 раза к мюню, до 47 лайнеров
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июле поставила заказчикам 47 самолетов после 77 месяцем ранее, говорится в сообщении компании.
Всего с начала года Airbus поставил 344 самолета 69 клиентам, сообщается в релизе.
При этом заказы в июле упали до 2 самолетов с 73 с месяцем ранее. Суммарное число заказов с начала года, согласно данным компании, составляет 167 самолетов.
Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.