МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июле поставила заказчикам 47 самолетов после 77 месяцем ранее, говорится в сообщении компании. У Boeing 737 выявили проблемы в системе пожаротушения

Всего с начала года Airbus поставил 344 самолета 69 клиентам, сообщается в релизе.

При этом заказы в июле упали до 2 самолетов с 73 с месяцем ранее. Суммарное число заказов с начала года, согласно данным компании, составляет 167 самолетов.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.