МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) по итогам первого полугодия 2021 года составила 6,41 миллиарда долларов, что в 10,3 раза выше показателя годичной давности, следует из отчетности компании. Поставки Airbus в июле снизились в 1,6 раза

Выручка за отчетный период выросла на 43,6% — до 26,669 миллиарда долларов. Показатель EBITDA составил 9,103 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении в 2,8 раза.

Во втором квартале чистая прибыль составила 3,713 миллиарда долларов, что в 8,7 раза больше прибыли год назад. Выручка за три месяца выросла в 1,6 раза — до 14,23 миллиарда долларов, а показатель EBITDA увеличился в 3 раза — до 5,064 миллиарда долларов.

Подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, за полугодие нарастило выручку в 1,5 раза в годовом выражении — до 20,55 миллиарда долларов, Terminals & Towage — на 25%, до 2,237 миллиарда. Выручка Logistics & Services за шесть месяцев выросла на 40% — до 4,213 миллиарда долларов.

По итогам 2021 года компания ожидает показатель EBITDA в районе 18-19,5 миллиардов долларов.

Компания Maersk, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 80 тысяч человек.