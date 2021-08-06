МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Китайский конгломерат DiDi, владеющий одноименным сервисом такси, может передать контроль над данными третьей стороне для урегулирования претензий со стороны властей КНР, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Китайская DiDi опровергла сообщения о намерении стать частной компанией

"Didi Global обдумывает возможность отказа от контроля над своими наиболее ценными данными в рамках усилий по урегулированию претензий регулятора КНР после ее неоднозначного IPO в США", — пишет агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, Didi выдвинула ряд предложений, в том числе, предложила передать управление своими данными частной третьей стороне. "Регулирующие органы дали понять, что предпочитают, чтобы эта третья сторона была подконтрольной государству", — указал при этом один из источников.

На фоне данных сообщений акции DiDi растут на предварительных торгах в США на 6%. В моменте после появления данного сообщения рост достигал почти 14%.

В июне DiDi провела IPO в США по 14 долларов за акцию, в рамках которого компания привлекла около 4,4 миллиарда долларов. Это стало крупнейшим размещением после листинга китайской Alibaba в 2014 году. Однако в июле в СМИ появились сообщения о том, что администрация киберпространства Китая начала проверку деятельности компании из-за рисков для национальной безопасности. Затем ведомство потребовало удалить из магазинов ряд приложений, принадлежащих DiDi, из-за незаконного сбора и использования персональных данных пользователей. На этом фоне СМИ писали, что DiDi может снова стать частной компанией, но компания опровергла эти слухи. В первом полугодии Uber получил прибыль против убытка годом ранее

Говоря о расследовании регулятора и возможных мерах, источники сказали, что власти рассматривают несколько вариантов возможного наказания DiDi, включая штраф, приостановку определенных видов деятельности или введение в состав компании государственного инвестора. "Одно из предложений заключалось в том, чтобы ввести в DiDi государственную фирму с большей долей, чем нынешние крупнейшие акционеры SoftBank Group и Uber Technologies", — сказал один из людей. Также возможна принудительная приватизация и делистинг или изъятие американских акций DiDi.

DiDi Chuxing — ведущая в мире мобильная платформа предоставления транспортных услуг. Компания предлагает полный спектр транспортных сервисов и услуг жизнеобеспечения, доступных через приложение для более чем 550 миллионов пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии. В Россию DiDi пришел в августе 2020 года. Сервис осуществляет более 10 миллиардов пассажирских поездок в год.