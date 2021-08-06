МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Росавиация определила семь авиакомпаний, которые получат субсидии на семейные авиаперелеты по России, сообщает ведомство. Савельев надеется на рост числа рейсов на курорты Египта

Ведомство отмечает, что в отборе приняли участие авиакомпании "Азимут", S7, Smartavia, Red Wings, "Уральские авиалинии", Nordwind, "Аэрофлот".

"Принято решение о соответствии заявок всех участников отбора требованиям… правил и о заключении соглашений с авиаперевозчиками о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу в 2021 году", — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил Минтранс максимально оперативно организовать работу по льготным тарифам на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний, в бюджете на это предусмотрено 1,35 миллиарда рублей на этот год.