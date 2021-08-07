2021-08-07T11:57:58+03:00
2021-08-07T11:57:58+03:00
2021-08-07T11:57:58+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210807/834398323.html
"Шереметьево" опровергло информацию об эвакуации
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Информация об эвакуации из московского аэропорта "Шереметьево" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Ряд СМИ в субботу сообщил,... ПРАЙМ, 07.08.2021
шереметьево, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83323/22/833232299.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83323/22/833232299.jpg
https://1prime.ru/images/83323/22/833232298.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83323/22/833232298.jpg
https://1prime.ru/images/83323/22/833232286.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83323/22/833232286.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Информация об эвакуации из московского аэропорта "Шереметьево" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ряд СМИ в субботу сообщил, что в "Шереметьево" эвакуируют пассажиров и персонал.
"Работаем штатно. Эвакуацию не проводили", — сказали в пресс-службе.