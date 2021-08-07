МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Информация об эвакуации из московского аэропорта "Шереметьево" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ряд СМИ в субботу сообщил, что в "Шереметьево" эвакуируют пассажиров и персонал.

"Работаем штатно. Эвакуацию не проводили", — сказали в пресс-службе.