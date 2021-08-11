МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российские власти не заложили бюджетных средств на субсидирование продаж электромобилей. Деньги нашлись только на софинансирование строительства зарядных станций, производств машин и батарей. На это до 2024 года заложено 50 миллиардов рублей из бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает "Коммерсант". СМИ: электромобиль Tesla научили понимать русский

Отмечается, что на льготные лизинг и кредитование потребуется 14,9 миллиарда рублей до 2024 года. Эти деньги власти хотят собрать с помощью повышения утильсбора на автомобили. "Коммерсант" отмечает, что в этом случае скидки по кредитам и лизингу для российских машин оплатят покупатели импортируемых или низко локализованных электромобилей. Другим источником окажется вводимая на экологичные авто ввозная пошлина, она также приведет к удорожанию машин.

Эксперты считают, что покупателям электрокаров необходимы более масштабные меры поддержки, которые будут уравнивать стоимость покупки электромобиля и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.