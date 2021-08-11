С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта "Пулково" с начала 2021 года превысил 10 миллионов человек, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

"По данным на 11 августа 2021 года, пассажиропоток аэропорта "Пулково" с начала года составил более 10 миллионов пассажиров на внутренних и международных направлениях. Показатель снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — говорится в сообщении. Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией

При этом на внутренних направлениях за этот же период обслужено более 9 миллионов человек (+27% к аналогичному периоду 2019 года). В том числе на региональных направлениях авиакомпаниями через "Пулково" перевезено 6,3 миллиона пассажиров (+60%). На международных направлениях с начала года в "Пулково" обслужено около 1 миллиона человек (снижение пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 78%).

Самыми востребованными внутренними направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск.

Наибольшей популярностью на международных направлениях пользовались рейсы в Анталью, Стамбул, Ларнаку, Ереван, Ташкент, Франкфурт-на-Майне, Ош, Самарканд, Кишинев и Ургенч.

В том числе за 7 месяцев этого года аэропорт "Пулково" обслужил 9,5 миллиона пассажиров, что на 14% меньше, чем в январе-июле 2019 года.

"В августе 2021 года аэропорт Пулково ежедневно обслуживает до 74 тысяч пассажиров на прилет и вылет. Эта цифра сопоставима с рекордными показателями августа 2019 года, когда аэропорт за год обслужил 19,6 миллиона человек. Мы видим колоссальный интерес к Санкт-Петербургу среди туристов. Однако текущая ситуация далека от возвращения к положительным показателям в целом, принимая во внимание общее снижение трафика на 13%", — отметил генеральный директор ООО "Воздушные ворота северной столицы" Леонид Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.

Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. В 2020 году аэропорт обслужил 11 миллионов человек. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.