МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Витязь-Аэро" после крушения вертолета МИ-8 на Камчатке, сообщило ведомство. МАК создал комиссию по расследованию аварии вертолета на Камчатке

"Федеральной службой по надзору в сфере транспорта будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании "Витязь-Аэро" по факту крушения вертолета МИ-8, которое произошло 12 августа 2021 года на Камчатке", — говорится в сообщении.

Для проверки деятельности авиакомпании центральный аппарат Ространснадзора создал комиссию, в которую также вошли представители руководства территориальных управлений службы.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) также в среду утром сообщил о том, что сформировал комиссию для расследования падения Ми-8.

В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. В "Витязь-Аэро" РИА Новости сообщили, что два из трех членов экипажа спаслись, командир не найден.