МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Управление гражданской авиации КНР распорядилось, чтобы авиакомпания "Аэрофлот" на две недели приостановила выполнение рейса Москва-Шанхай из-за новых случаев COVID-19, выявленных у пассажиров на борту, следует из заявления правительства Шанхая. Российские авиакомпании в июле увеличили перевозки почти в два раза

Управление гражданской авиации сообщило, что 30 июля у пяти пассажиров рейса SU208 Москва-Шанхай был выявлен COVID-19, в связи с чем авиакомпания должна приостановить выполнение соответствующего рейса с 16 августа на две недели.

В марте прошлого года в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю.

Авиакомпаниям необходимо строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю.

Согласно принятым правилам, если на прибывшем рейсе выявляют 5 больных, то выполнение рейса приостанавливается на две недели, если число зараженных достигает 10, то рейс прерывают на 4 недели.