МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна — основные версии крушения Ми-8 на Камчатке, сообщается на сайте СК РФ. Компания-владелец упавшего на Камчатке Ми-8 была застрахована "Согласием"

"На данный момент транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи изъяли на посадочной площадке Николаевка (аэропортовый комплекс "Витязь — Аэро") образцы топлива, которым был заправлен вертолет. По топливу назначена судебная химическая экспертиза. Также назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавших, которым в настоящее время оказывается медпомощь.

"Кроме того, допрошен генеральный директор ООО АК "Витязь-Аэро", который является эксплуатантом воздушного судна, а также технический персонал, осуществлявший предполетную подготовку воздушного судна", — подчеркивается в сообщении.

СК отмечает, что изучаются документы туроператора и эксплуатанта. Следователи намерены дать правовую оценку и в части безопасности оказания услуг организаторами коммерческой перевозки. Изъяты и изучаются документация на вертолет и личные дела членов экипажа.

"Будет изучаться документация, касающаяся ремонта воздушного судна, который проводился в 2020 году. Также совместно с подразделением МЧС России решается вопрос о проведении глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей", — добавляется в сообщении.