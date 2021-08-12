ХУРГАДА, 12 авг — ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Egypt Air запускает ещё три рейса к семи имеющимся в неделю между красноморскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом и Москвой, сообщила журналистам пресс-служба TUI Россия.

"Авиакомпания Egypt Air расширяет полетную программу и будет выполнять по пять рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", — сказали в туроператоре. Ранее авиакомпания совершала по четыре рейса в Хургаду и три в Шарм-эш-Шейх. Россияне рассказали, почему решили поехать в Египет после перерыва

В компании отметили, что рейсы в Хургаду будут отправляться по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а в Шарм-эш-Шейх — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

"Удобное расписание с ранним прилетом на курорт и поздним вылетом в Москву позволяет туристам максимально использовать время отпуска для полноценного отдыха, а увеличение частоты позволят выбрать тур любой продолжительности", — добавили в туроператоре.

Россия возобновила с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Допуски на рейсы получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх начала выполнять авиакомпания Egypt Air.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.