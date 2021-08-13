МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" ожидает по итогам текущего года сокращения своего финансового убытка, но не выхода в прибыль, сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.

Отвечая в эфире телеканала "Россия 24" на вопрос об ожидаемых финансовых результатах в 2021 году, Полубояринов сказал: "Это будет сокращение убытка, а не прибыль, это очевидно".

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в прошлом году составил 123,2 миллиарда рублей после прибыли в 13,5 миллиарда годом ранее.