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"Аэрофлот" ожидает сокращения своего финансового убытка по итогам года
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"Аэрофлот" ожидает по итогам текущего года сокращения своего финансового убытка, но не выхода в прибыль, сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов. Отвечая в эфире... ПРАЙМ, 13.08.2021
чистый убыток, аэрофлот, новости, бизнес, финансы, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" ожидает по итогам текущего года сокращения своего финансового убытка, но не выхода в прибыль, сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.
Отвечая в эфире телеканала "Россия 24" на вопрос об ожидаемых финансовых результатах в 2021 году, Полубояринов сказал: "Это будет сокращение убытка, а не прибыль, это очевидно".
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в прошлом году составил 123,2 миллиарда рублей после прибыли в 13,5 миллиарда годом ранее.