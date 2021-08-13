МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжит выполнять прямые полеты из российских регионов на юг страны — они сохранятся и зимой, и в 2022 году, сообщил ее гендиректор Михаил Полубояринов. Авиакомпании "Витязь-Аэро" запретили перевозить пассажиров

"Аэрофлот" в летнем сезоне текущего года начал выполнять прямые перелеты на курорты Краснодарского края и в Крым из регионов: Архангельска, Челябинска, Самары, Казани, Мурманска, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Оренбурга, Сургута, Сыктывкара, Красноярска.

"Программа разлетов из регионов России — напомню еще раз, что такой программы в постсоветское время у "Аэрофлота" не было, только во время Советского Союза "Аэрофлот" летал из региональных центров, — эта программа точно совершенно выстрелила, наш прогноз оправдался, и очень успешно развивается. Она сохранится на зимний период, безусловно, с учетом сезонных зимних ограничений", — сказал Полубояринов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы планируем также ее продолжать и в 2022 году. С учетом накопившегося опыта, думаю, программа будет более интересной, более доступной, и мы на нее очень рассчитываем", — добавил он.