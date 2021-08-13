КРАСНОДАР, 13 авг — ПРАЙМ. Движение на федеральной автодороге Новороссийск — Керчь ограничено на трех участках из-за сильных дождей, водителям рекомендовано отказаться от поездок по этой трассе, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю. В Анапе ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

"Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок по автомобильной дороге Новороссийск — Керчь. На Кубани ввели еще одно ограничение движения на участке федеральной автодороги Новороссийск – Керчь в районе 53-го — 56-го километров от поселка Цыбанобалка до хутора Воскресенского (Анапа). В результате выпадения обильных осадков произошел размыв проезжей части", — говорится в сообщении.

Отмечается, что транспорт направляется через станицу Гостагаевскую, кроме того, ограничено движение на выходе из поселка Витязево.

"Это уже третье ограничение движения на федеральной автодороге Новороссийск — Керчь. Ранее движение было ограничено на участке… в районе поселка Виноградного и на 91-м — 92-м километрах в Темрюкском районе. Ситуация остается сложной, осадки не прекращаются. По возможности призываем водителей воздержаться от поездок в данном направлении", — отмечается в документе.

Накануне Краснодарский гидрометцентр предупредил, что над Черным морем образуется циклон, который в пятницу и субботу будет смещаться в сторону побережья. Именно он, предупреждали метеорологи, может стать причиной сильных ливневых дождей, смерчей в акватории Черного моря и подъема воды на реках.

Сильные ливни шли на Кубани всю ночь на 13 августа и продолжаются до сих пор. Затоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где затоплено около 800 придомовых территорий. Сильные осадки прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске. В ряде муниципалитетов введены режимы ЧС.

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