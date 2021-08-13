СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — ПРАЙМ. Дожди прекратятся в затапливаемой Керчи к вечеру пятницы, сообщила директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Ливень обрушился на Керчь с четверга. Из берегов вышла река, затопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Потоки воды также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком уходит в море. Дожди идут на востоке полуострова и в пятницу. Из зон наводнения в Керчи началась эвакуация людей.

"Где-то к 21 часу осадки прекратятся. Думаю, что страсти все закончились", — сказала РИА Новости Любецкая.

При этом, по ее словам, днем 14 августа будет спокойно, но ночью снова возможны осадки, если циклон опять развернется и пойдет на Крым.

"Но говорить об этом наперед не стоит, так как процесс очень сложный. Утром будет видно", — сказала Любецкая.

Читайте также:

В Анапе ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения