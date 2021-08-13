СОЧИ, 13 авг — ПРАЙМ. Пассажирам рекомендуют выезжать в аэропорт Анапы заранее, сообщает оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". В Анапе ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

"Аэропорт Анапа рекомендует выезжать на вылет заблаговременно и использовать альтернативные пути подъезда к аэропорту. Один из них — Пионерский проспект через поселок Витязево", — говорится в сообщении.

Это связано с тем, что участок дороги к аэропорту через Цибанобалку перекрыт из-за ливней, из-за которых на трассе образовались подтопления.

По информации оператора аэропортов, в настоящий момент изменено время вылета рейса в Уфу. Однако скопления людей на аэровокзале не наблюдается, аэропорт работает в штатном режиме.