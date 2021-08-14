МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Авиабилеты могут подешеветь примерно на 7% в случае, если отменят обязательную страховку на случай болезни пассажира, пишет РБК. С таким утверждением выступил глава лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Андрей Калымков.

В прошлом 2020 году средняя цена билета на рейсы лоукостера составляла порядка 4 тысяч рублей.

Необходимость возвращать деньги тем пассажирам, кто купил билет, но не смог полететь из-за болезни, приводит к удорожанию цены перевозки для всех клиентов.

"По нашему законодательству около 7% цены авиабилета "сидит" в страховке от возврата билета по болезни", — заявил топ-менеджер.

Это ситуация, когда клиент может вернуть деньги за билет, если он или кто-то из его членов семьи заболел.

"Но так нечестно. Если у нас сломался самолет или заболел командир [воздушного судна], мы же не можем сказать, что из-за этого никто никуда не полетит", — отмечает собеседник издания.

Часть пассажиров, по его словам, в последний момент может получить фальшивую справку, аннулировать билет и вернуть свои деньги. Из-за этого "Победа" не дополучает доходы, кроме того, компании приходится содержать штат юристов и специалистов по экономической безопасности: они проверяют подлинность медицинских документов.

Калмыков в беседе с изданием рассказал, что видит решение этой проблемы в введении в России единого стандарта по выдаче медсправок. "Условно, гинеколог может выдать мужчине справку о наличии у него противопоказаний к полету", — сказал спикер.