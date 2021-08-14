МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Более 80 тысяч таксистов Московского региона зарегистрировались в системе мониторинга и получили цифровые ID для возможности осуществлять заказы, сообщили в пресс-службе подмосковного минтранса. В Москве начали контролировать время работы таксистов

"С сегодняшнего дня в Москве и области в полном режиме начинает работать КИС "АРТ" ("Аналитика работы такси" — ред.). Водители такси, у которых нет цифрового ID, больше не получают заказы. Уже сейчас в системе зарегистрированы порядка 80 тысяч водителей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новая система позволяет отслеживать учет рабочего времени водителей, контролировать прохождение медицинских осмотров водителей и техосмотров авто.

"Цены на поездки и количество автомобилей на линии не должны измениться. Агрегаторы такси и таксопарки будут следить за этим", — добавили в ведомстве.