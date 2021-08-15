МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Генеральный директор авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Андрей Калмыков в беседе с РБК заявил, что государство не должно компенсировать авиакомпаниям потери из-за пандемии или запретов на полеты в определенные страны.

"Это наши коммерческие риски — такова жизнь", — пояснил гендиректор лоукостера.

По его мнению, государство "вообще не должно никому ничего компенсировать".

Гендиректор прокомментировал потери авиакомпаний из-за запретов на полеты за границу и ряда других ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, что в мае прошлого 2020 года правительство России решило выделить 23,4 миллиарда рублей на возмещение убытков авиакомпаний, которые были обусловлены распространением коронавируса. Крупнейшим получателем господдержки стала группа "Аэрофлот", куда входят одноименная авиакомпания, лоукостер "Победа" и перевозчик "Россия".