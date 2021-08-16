МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. СМИ: в России появятся авиабилеты за один рубль

Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 27 августа на взаимной основе будет увеличено число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию, Таджикистан.

Вместе с тем оперативным штабом решено продлить до 2 сентября включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране.