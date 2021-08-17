МИНСК, 17 авг — ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Россией до доковидного уровня, рассчитывает на увеличение рейсов в российском направлении, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

В конце мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне ограничений для нее на полеты, принятые рядом стран Европы, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию. В настоящее время "Белавиа" летает в 12 российских аэропортов.

"Мы очень заинтересованы восстановить российское направление, особенно заинтересованы в увеличении рейсов в Санкт-Петербург, Москву. Все равно ковидные ограничения действуют, например, сегодня авиакомпания ("Белавиа) летает только один раз в неделю в Санкт-Петербург. При таком спросе это мало. Поэтому (нужно) поэтапное восстановление, наращивание авиарейсов… Конечно, для нас важна Российская Федерация, но и страны дальней дуги тоже", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, белорусский авиаперевозчик "Белавиа" сосредоточился на замещении тех полетов, которые потеряны в ЕС. "В первую очередь (летает) на восток и на юг. Это Российская Федерация, Грузия, Азербайджан, Израиль, Арабские Эмираты, Турция, чартерные полеты в Египет. По полугодию от наших плановых цифр мы имеем рост пассажирооборота на 34%", — констатировал министр.

Он подчеркнул, что надо еще шире смотреть на перевозки, "цепляться за любую страну, в которой мы можем продвигать свои транспортные услуги". Среди прорабатываемых направлений Авраменко также назвал Катар.

"Что касается Национального аэропорта, здесь ситуация хуже, потому что есть потери от того, что ушли европейские перевозчики, которые осуществляли рейсы из ЕС. Но в рамках нашей авиационной подотрасли ищем решение, чтобы мы могли четко сбалансировать те доходы, которые потеряли или недополучили в связи с ограничениями полетов", — продолжил он.

По его словам, в Национальном аэропорту "Минск", помимо белорусской авиакомпании, работают семь российских авиакомпаний и восемь компаний из других стран: Грузии, Турции, Китая и иных. "Мы заинтересованы в увеличении числа авиакомпаний, которые бы прилетали в Беларусь. Это основная задача. Ведем переговоры об увеличении частот перелетов иностранных компаний, но … конечное решение принимает компания исходя из экономики: никто летать в убыток не будет, если появляется пассажиропоток, появляются предложения", — подчеркнул Авраменко.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Их итоги спровоцировали несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair. Запад заявил, что Минск принудил приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом борт, которым из Афин в Вильнюс летел один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta и обвиняемый Белоруссией по статье "организация массовых беспорядков" Роман Протасевич. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.