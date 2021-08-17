"Ростех" создает комиссию для расследования катастрофы самолета Ил-112В
"Ростех" создает комиссию для расследования катастрофы самолета Ил-112В в Подмосковье
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Ростех" создает комиссию с привлечением авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин катастрофы в Подмосковье опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщили РИА Новости в корпорации.
"Ростех" создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке", — сказал собеседник.
Он уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний.
Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб, заявил ранее источник РИА Новости в авиастроительной отрасли. Причина трагедии – возгорание двигателя.