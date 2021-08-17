МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Ростех" создает комиссию с привлечением авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин катастрофы в Подмосковье опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщили РИА Новости в корпорации. Источник назвал причину крушения Ил-112В

"Ростех" создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке", — сказал собеседник.

Он уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний.

Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб, заявил ранее источник РИА Новости в авиастроительной отрасли. Причина трагедии – возгорание двигателя.