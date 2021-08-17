МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Движение "Талибан"* объявило о временной приостановке всех рейсов в аэропорту" Кабула, сообщает телеканал Sky News Arabia. "Аэрофлот" не будет летать над Афганистаном

Телеканал Al-Jazeera ранее сообщил о выстрелах рядом с аэропортом для разгона толпы. По данным телеканала, стрельба и давка продолжается рядом с аэропортом.

В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. Вечером в воскресенье телеканал Tolo News сообщил, что число погибших в аэропорту из-за хаоса при эвакуации возросло до 10.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

* Террористическая организация, запрещенная в России