МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Аэропорт Кабула будет открыт для гражданских лиц в субботу, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в службе безопасности аэропорта. Аэропорт Кабула закрыли для коммерческих рейсов

"Источник в службе безопасности аэропорта (заявил — ред.), что открытие аэропорта для гражданских лиц произойдет в субботу", — сообщает телеканал.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. Вечером в воскресенье телеканал Tolo News сообщил, что число погибших в аэропорту из-за хаоса при эвакуации возросло до 10.

* Террористическая организация, запрещенная в России