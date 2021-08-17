МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Транспортная стратегия до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, разработанная Минтрансом РФ, предполагает создание в России высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Казань, следует из её проекта (есть в распоряжении РИА Новости). СМИ: РЖД просят у правительства средства на достройку и ремонт путей

"Высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань объединит крупнейшие агломерации европейской части Российской Федерации в зоны двухчасовой доступности", — отмечается документе.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет.

Первой такой магистралью в России было решено сделать ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Как ранее сообщали в РЖД, строительство заходов запланировано на 2022 год, всей трассы — на 2023 год. При этом в холдинге уточнили, что работа над проектом ВСМ Москва — Казань также продолжается.