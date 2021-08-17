МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Росавтодор в 2021 году получит дополнительные 16,7 миллиарда рублей из резервного фонда правительства на развитие дорожной инфраструктуры в регионах, говорится в сообщении дорожного агентства. В России могут создать скоростную магистраль "Петербург-Москва-Казань"

По данным Росавтодора, на заседании кабмина 17 августа было одобрено выделение ведомству в 2021 году из резервного фонда правительства дополнительных бюджетных ассигнований.

"16,7 млрд рублей выделят дополнительно Росавтодору на развитие дорожной инфраструктуры в регионах", — сообщили в агентстве.