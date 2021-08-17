МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Росавиация выдала "Аэрофлоту" допуски на регулярные рейсы из Москвы в мексиканский Канкун, следует из приказа ведомства. Допуск на полеты на египетские курорты получили еще шесть авиакомпаний

Как уточняется, перевозчик сможет выполнять семь таких рейсов в неделю.

Кроме того, "Аэрофлот" получил допуски на полеты из региональных аэропортов в Тамчи (Киргизия), Баку, Ереван и Минск.

Гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов 13 августа сообщал, что "Аэрофлот" рассматривает возможность открыть рейсы в Мексику. Россия возобновила авиасообщение с Мексикой с 25 мая.