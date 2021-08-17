2021-08-17T17:15:13+03:00
2021-08-17T17:15:13+03:00
2021-08-17T17:15:13+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210817/834471568.html
"Аэрофлот" получил допуски на полеты в Мексику
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Росавиация выдала "Аэрофлоту" допуски на регулярные рейсы из Москвы в мексиканский Канкун, следует из приказа ведомства. Как уточняется, перевозчик сможет выполнять семь таких... ПРАЙМ, 17.08.2021
мексика, росавиация, аэрофлот, туризм, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83229/87/832298782.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/87/832298782.jpg
https://1prime.ru/images/83229/87/832298778.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/87/832298778.jpg
https://1prime.ru/images/83229/87/832298775.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/87/832298775.jpg
https://1prime.ru/business/20210817/834471302.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Росавиация выдала "Аэрофлоту" допуски на регулярные рейсы из Москвы в мексиканский Канкун, следует из приказа ведомства.
Как уточняется, перевозчик сможет выполнять семь таких рейсов в неделю.
Кроме того, "Аэрофлот" получил допуски на полеты из региональных аэропортов в Тамчи (Киргизия), Баку, Ереван и Минск.
Гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов 13 августа сообщал, что "Аэрофлот" рассматривает возможность открыть рейсы в Мексику. Россия возобновила авиасообщение с Мексикой с 25 мая.