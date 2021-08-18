МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендует коммерческим операторам не выполнять полеты в воздушном пространстве Афганистана до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении EASA, предоставленном РИА Новости на просьбу рассказать о действиях агентства ввиду ситуации в республике. Белый дом сообщил о возобновлении работы кабульского аэропорта

"EASA рекомендует коммерческим операторам не выполнять какие-либо полеты в воздушном пространстве FIR Kabul (Kabul Flight Information Region, воздушное пространство Афганистана — ред.) до дальнейшего уведомления", — сообщило агентство.

Эта рекомендация последовала за внеочередным заседанием специальной группы по оценке рисков ЕС 17 августа, сделана на основе всей доступной информации, касающейся безопасности в регионе после недавних событий в Афганистане, добавляет EASA.

Группа агентства отметила, что с 16 августа все коммерческие полеты в международном аэропорту Кабула были приостановлены, разрешены только военные и гуманитарные эвакуационные полеты. Извещение об аэронавигации НОТАМ, выпущенное в тот же день, предупреждало, что службы контроля воздушного движения недоступны для коммерческих рейсов в пространстве FIR Kabul.

"Рекомендация избегать этого района действительна до дальнейшего уведомления и будет пересмотрена на очередной встрече группы, запланированной на 20 сентября 2021 года", — сообщает EASA.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

* Террористическая организация, запрещенная в России