МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Армянские власти договорились с армянской "дочкой" РЖД об инвестициях в железные дороги почти на 80 миллионов долларов до 2024 года, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя на заседании кабмина новую программу правительства. Правительство изучит возможность сделки между РЖД и угольными компаниями

"Мы договорились с Южно-Кавказской железной дорогой (ЗАО "ЮКЖД", 100% дочернее предприятие РЖД – ред.) об инвестициях в железную дорогу до 2024 года в размере 39 миллиардов драмов (79,2 миллиона долларов). Мы провели достаточно длительные и детальные обсуждения с ЮКЖД и рад констатировать, что достигнута договоренность об инвестициях", — сказал Пашинян.

По его словам, инвестиции в целом направлены на повышение качества железнодорожной инфраструктуры.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. За период с 2008 года в эту инфраструктуру страны было инвестировано более 300 миллионов долларов.