МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Global Ports по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 53,9 миллиона долларов, сообщила компания. Совкомбанк Лизинг отчитался о росте чистой прибыли в первом полугодии

Выручка Global Ports увеличилась на 24,6%, до 229,8 миллиона долларов. Выручка на сопоставимом базисе (полная сумма выручки и связанных затрат учитывается в составе выручки и транспортных расходов) выросла на 6,9%. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 8,5% и составил 113,8 миллиона долларов.

"В условиях сильной конкуренции мы успешно конвертировали рост объемов в рост генерации выручки, сохранив приверженность эффективному использованию ресурсов. В результате группа добилась не только роста скорректированной EBITDA, но и увеличения маржи по ней", — прокомментировал результаты гендиректор Global Ports Альберт Лихолёт, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.