МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Власти Черногории с 10 сентября вводят требование об обязательном наличии отрицательного теста на COVID-19, подтверждения о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич. Посол Египта анонсировал рост перевозок россиян на курорты

В настоящее время граждане России и ряда других государств могут въезжать в Черногорию без каких-либо требований и ограничений. При этом прямое авиасообщение между РФ и республикой не восстановлено.

"Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста", — опубликовал кабмин заявление Галича.

Въезд из соседних Сербии, Хорватии, Албании Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово граждан этих стран и черногорцев не требует предоставления данных документов.

Свадьбы, дни рождения и другие частные праздники разрешается проводить с одним из перечисленных подтверждений у гостей. Те же правила распространяются на посетителей музеев и галерей. Собрания свыше 50 человек на открытом пространстве запрещаются.