Черногория для въезда вводит обязательные справки о прививке или тесты на COVID
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Власти Черногории с 10 сентября вводят требование об обязательном наличии отрицательного теста на COVID-19, подтверждения о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич.
В настоящее время граждане России и ряда других государств могут въезжать в Черногорию без каких-либо требований и ограничений. При этом прямое авиасообщение между РФ и республикой не восстановлено.
"Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста", — опубликовал кабмин заявление Галича.
Въезд из соседних Сербии, Хорватии, Албании Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово граждан этих стран и черногорцев не требует предоставления данных документов.
Свадьбы, дни рождения и другие частные праздники разрешается проводить с одним из перечисленных подтверждений у гостей. Те же правила распространяются на посетителей музеев и галерей. Собрания свыше 50 человек на открытом пространстве запрещаются.
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