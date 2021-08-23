МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Средний чек авиабилета по России "туда-обратно" на одного человека за период до конца 2021 года уменьшился на 30% относительно прошлого года, пишут "Известия" со ссылкой на данные сервиса Kupibilet.ru. Названы признаки "плохой" воды из-под крана

"Если в прошлом году средний чек на этот период составлял 17,4 тысячи рублей, то в 2021 году он снизился до 12 тысячи рублей", — пояснили в сервисе.





Перевозчики увеличили провозную емкость почти на 24 миллиона кресел, что спровоцировало обрушение цен. Об этом изданию сообщили в крупной авиакомпании. Это решение "связано с отсутствием более широких возможностей для полетов за рубеж", — объяснила пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова.





При этом авиаперевозчики несут все больше затрат, отметили в S7 Group. Среди главных причин роста затрат — рост стоимости авиатоплива и горюче-смазочных материалов, отмена моратория на повышение ставок аэропортами и рост стоимости владения лайнером в рублевом эквиваленте, рассказали участники рынка.





"Это ставит перевозчиков в более тяжелое положение, чем в первую постковидную зиму", — добавила представитель группы.