МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Утверждена концепция использования электрического транспорта, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Автоэксперт объяснил, сколько топлива нужно заливать в бензобак

"Еще один вопрос о перспективном направлении, развитие которого позитивно скажется на нескольких сферах — в первую очередь, на автопроме и его смежниках, а также будет содействовать формированию современной и комфортной городской среды, что очень важно для достижения национальных целей развития, утвержденных президентом. Правительство утвердило концепцию по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Документ, по его словам, касается практически всех категорий автомобилей — от легковых и автобусов до больших "тягачей". "Определяет ключевые задачи в этой сфере, среди которых стимулирование спроса, в том числе через льготное кредитование и разработку комплексных городских программ", — отметил он.

"Необходимо сформировать и развитую инфраструктуру зарядных станций, прежде всего, так называемых быстрых. Создать индустрию по выпуску больших тяговых батарей и всех необходимых к ним элементов. Ряд государств уже заявили о стремлении отказаться от транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Очевидно, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, будущее. И нам надо также активно развивать это направление, тем более, что целый ряд компетенций в стране уже есть", — подчеркнул Мишустин.

Председатель правительства рассчитывает, что "реализация заложенных в концепцию идей и решений позволит сформировать собственную индустрию по выпуску электромобилей, привлечь частные инвестиции, создать около 40 тысяч высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке — от электрохимии до производства автотранспорта на электротяге".