МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В Белоруссию прибыла группа экспертов Международной организации гражданской авиации (ICAO) для расследования факта экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс, сообщается на сайте министерства транспорта и коммуникаций республики. Белоруссия хочет восстановить полеты в Россию до доковидного уровня

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.

"Сегодня состоялось рабочее совещание с представителями группы IСAO по расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании RyanAir в Национальном аэропорту Минск. В совещании принял участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор департамента по авиации Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций", — говорится в сообщении минтранса.

Эксперты подготовят к ноябрю итоговый отчет по инциденту. "По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю текущего года", — подчеркнули в министерстве. Швейцария расширила санкции против Белоруссии

Минтранс Белоруссии заявил о готовности оказать помощь по расследованию инцидента с самолетом. В ведомстве надеются, что при расследовании политика отойдет на второй план.

"Необходимо сделать все, чтобы граждане наших стран, как и было раньше, могли свободно путешествовать в евроазиатском регионе по удобным им маршрутам и на авиарейсах любых авиакомпаний. Глубоко уверен, что только ради этого политика должна быть поставлена на второй план", — подчеркнул министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

Руководитель прибывшей группы IСAO Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности.