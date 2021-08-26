Минтранс ожидает роста авиаперевозок внутри страны в 2021 году к 2019
Минтранс ожидает роста авиаперевозок внутри страны в 2021 г на 8% к 2019 г, до 79 миллионов человек
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Минтранс РФ прогнозирует рост пассажиропотока российских авиакомпаний на внутренних рейсах по итогам текущего года на 8% к "доковидному" 2019 году, до 79 миллионов человек, об этом сообщил замминистра Игорь Чалик.
"По итогам 2021 года мы ожидаем, что объем внутренних перевозок составит 79 миллионов пассажиров, что почти на 6 миллионов, или около 8%, выше уровня 2019 года", — отметил он.
Согласно данным Росавиации, в 2019 году российские авиакомпании перевезли внутри страны 73 миллиона человек, в 2020 году — 56,2 миллиона.