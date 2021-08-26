МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Минтранс РФ прогнозирует рост пассажиропотока российских авиакомпаний на внутренних рейсах по итогам текущего года на 8% к "доковидному" 2019 году, до 79 миллионов человек, об этом сообщил замминистра Игорь Чалик. Путин назвал развитие авиации обезусловным приоритетом России

"По итогам 2021 года мы ожидаем, что объем внутренних перевозок составит 79 миллионов пассажиров, что почти на 6 миллионов, или около 8%, выше уровня 2019 года", — отметил он.

Согласно данным Росавиации, в 2019 году российские авиакомпании перевезли внутри страны 73 миллиона человек, в 2020 году — 56,2 миллиона.