МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. В "Домодедово" проведут дополнительную проверку багажа и бортовых запасов после анонимного сообщения о "минировании" одного из рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта. Поступило анонимное сообщение о минировании самолета Москва-Геленджик

"При поступлении анонимных угроз предусмотрены дополнительные процедуры для обеспечения безопасности. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия, включая дополнительную проверку багажа и бортовых запасов", — сообщили в аэропорту.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о "минировании" самолёта Москва-Геленджик, уточнив, что проводится проверка после соответствующего анонимного сообщения.