В "Домодедово" дополнительно проверят багаж пассажиров
В "Домодедово" дополнительно проверят багаж после анонимного сообщения о "минировании"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. В "Домодедово" проведут дополнительную проверку багажа и бортовых запасов после анонимного сообщения о "минировании" одного из рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта.
"При поступлении анонимных угроз предусмотрены дополнительные процедуры для обеспечения безопасности. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия, включая дополнительную проверку багажа и бортовых запасов", — сообщили в аэропорту.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о "минировании" самолёта Москва-Геленджик, уточнив, что проводится проверка после соответствующего анонимного сообщения.