ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" с 47 пассажирами на борту, следовавший в Барнаул, в субботу вернулся в аэропорт Сургута из-за сработавшего датчика генератора, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"Двадцать восьмого августа в 15.55 местного времени (13.55 мск) при выполнении рейса ЮТ-213 по маршруту Сургут — Барнаул на воздушном судне АТР-72 авиакомпании "ЮТэйр" сработал датчик генератора. Командиром воздушного судна принято решение вернуться в аэропорт вылета", — говорится в сообщении.

Посадка в аэропорту Сургута прошла в штатном режиме в 17.07 (15.07 мск). На борту находились 47 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Воздушное судно было заменено. Вылет рейса состоялся в 19.48 (17.48 мск).

Представители авиакомпании оказали необходимые услуги для пассажиров. Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, уточняет надзорное ведомство.