МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Международная организация гражданской авиации (ICAO) планирует с 2027 года начать взимать плату с авиакомпаний за выбросы CO₂. Как пишет "Коммерсант", для российских перевозчиков связанные с этим дополнительные расходы могут составить 250 миллионов евро в год. Почти половина из них придется на крупнейшего перевозчика — "Аэрофлот".

Из-за этого, пишет издание, крупнейший российский авиаперевозчик и "Газпром нефть" намерены договориться о поставках "зеленого" авиатоплива.

Cчитающееся низкоуглеродным из-за своего происхождения устойчивое авиатопливо бывает синтетическим и биологическим. Первый вид получают из CO₂ атмосферы и водорода, второй — из биомассы: животного жира, растительных и отработанных масел, отходов деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств.

По мнению ICAO, использование SAF одним является одним из способов сократить выбросы CO₂ от авиации. Но в России такое топливо не производится.

В планах ICAO — ограничить общий объем выбросов CO₂ уровнем 2019 года. А если авиакомпании превысят выбросы, то будут должны компенсировать это, приобретя соответствующий объем квот у одобренных ICAO проектов по поглощению CO₂.

"Средства пойдут на инвестиции в зеленую энергетику, высадку лесов и закачку углерода в почву. Затраты всех авиакомпаний на компенсацию выбросов к 2025 году могут достичь $1,5-6 млрд в год в зависимости от цены CO₂, подсчитали в Air Transport Action Group", — поясняет "Ъ".