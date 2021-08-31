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2021
https://1prime.ru/transport/20210831/834559855.html
"Яндекс" выкупит доли Uber в их совместных предприятих
Транспорт
Новости
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Яндекс покупает у Uber 4,5% в их совместном предприятии, сообщает компания. В течение двух лет Яндекс получит право выкупить оставшуюся долю по цене в диапазоне 1,8-2 миллиарда... ПРАЙМ, 31.08.2021
uber, яндекс, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Яндекс покупает у Uber 4,5% в их совместном предприятии, сообщает компания.
В течение двух лет Яндекс получит право выкупить оставшуюся долю по цене в диапазоне 1,8-2 миллиарда долларов, говорится в сообщении.
Общая сумма первого этапа выкупа составит 1 миллиард долларов, закрыть сделку планируетсядо конца текущего года.
Яндекс и Uber продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы "Яндекс.Такси".