МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Яндекс покупает у Uber 4,5% в их совместном предприятии, сообщает компания. "Яндекс" запустил свой аналог TikTok в "Дзене"

В течение двух лет Яндекс получит право выкупить оставшуюся долю по цене в диапазоне 1,8-2 миллиарда долларов, говорится в сообщении.

Общая сумма первого этапа выкупа составит 1 миллиард долларов, закрыть сделку планируетсядо конца текущего года.

Яндекс и Uber продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы "Яндекс.Такси".