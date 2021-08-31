МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-июле вырос на 65%, в июле — на 95%, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Туроператоры ждут роста показателей летнего сезона в России

"В январе-июле 2021 года российские авиакомпании перевезли 57 миллионов 272 тысячи пассажиров. Это на 65% больше, чем за аналогичный период 2020 года", — сказал Савельев.

Он отметил, что внутренние перевозки выросли по сравнению с 2020 годом на 88% и составили 48,5 миллиона человек. По сравнению с 2019 годом рост составил почти 18%.

"В июле перевезено 13 миллионов 179 тысяч человек, рост составил почти 95%. По сравнению с 2020 годом количество перевезённых на внутренних линиях пассажиров выросло на 53,7%, и составило 10 миллионов 308 тысяч человек. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос почти на 29%", — добавил министр.