МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 1 октября начнет полеты на курорты Египта, продажа билетов открыта, сообщает компания.

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полёты будут осуществляться ежедневно с 1 октября", — говорится в сообщении.