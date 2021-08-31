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Аэрофлот открыл продажу билетов в Египет
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"Аэрофлот" с 1 октября начнет полеты на курорты Египта, продажа билетов открыта, сообщает компания. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из... ПРАЙМ, 31.08.2021
авиасообщение, рейсы, египет, аэрофлот, туризм, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 1 октября начнет полеты на курорты Египта, продажа билетов открыта, сообщает компания.
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полёты будут осуществляться ежедневно с 1 октября", — говорится в сообщении.