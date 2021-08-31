СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — ПРАЙМ. Аэропорт Симферополя в 2021 году установит исторический рекорд пассажиропотока, который превысит 6 миллионов пассажиров, заявил журналистам коммерческий директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергей Дяйкин. МЧС предупредило о возможных затоплениях в Крыму

Международный аэропорт Симферополь во вторник встретил пятимиллионного пассажира с начала 2021 года, рост пассажиропотока к доковидному 2019 году составил 35%.

"Я думаю, что 6 миллионов пассажиров мы встретим в ближайшее время. Шесть миллионов (по итогам года) вполне реально", — сказал Дяйкин, добавив, что окончательный прогноз по итогам года пока делать рано.

Прогноз основан на текущих данных пассажиропотока и расписании полетов на ближайшие месяцы, добавил коммерческий директор. Как пояснил Дяйкин, максимальный годовой пассажиропоток авиаузла ранее не превышал 5,2 миллиона пассажиров (2016 год) за все время работы с 1936 года.

Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году, он в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом России. В 2013 году он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, в 2014 году — уже 2,8 миллиона, в 2015 году — 5,01 миллиона, в 2016 году — 5,2 миллиона, в 2017 году — более 5,1 миллиона, в 2018-м и в 2019-м — по 5,14 миллиона пассажиров, а в 2020 году из-за ограничений в связи с коронавирусом — 4,63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.