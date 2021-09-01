МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В России с 1 сентября поменяется знак, предупреждающий водителей о камерах на дорогах. Теперь табличку 8.23 "Фотовидеофиксация" окончательно заменит знак 6.22 с таким же обозначением. Согласно вступившему в силу в марте постановлению правительства, закончился переходный период, когда на дорогах можно было оставить оба варианта. Россиянам рассказали, как получить 100 тысяч рублей с 1 сентября

Отличия старой таблички и заменившего ее знака в том, что новый не указывает конкретное место работы камер, а только предупреждает о приближении к зоне фотовидеофиксации за 150-300 метров. Такие знаки будут устанавливать, в частности, перед въездом в населенный пункт.

Отмечается, что новый знак будет самостоятельным — его необязательно устанавливать только совместно с другими знаками, как это было в случае со старой табличкой.

Помимо этого, с 1 сентября у российских автомобилистов появилась возможность удаленно обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные камерами. Ранее это можно было сделать заказным письмом или приходилось лично посетить отделение Госавтоинспекции по месту нарушения. Теперь же оспорить штраф можно через сайт госуслуг.