МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в августе выросли на 1,6% к уровню прошлого года, до 95,4 миллиона человек, в том числе в поездах дальнего следования увеличились на 23,9%, в пригородном сообщении – снизились на 0,7%, сообщают РЖД. Учащиеся 18 регионов смогут купить билеты на электричку за полцены

"По оперативным данным, в августе 2021 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" перевезено 95,4 миллиона пассажиров, что на 1,6% превышает аналогичный показатель прошлого года. В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров снизилось на 0,7% — до 84 миллионов человек, а в дальнем следовании — выросло на 23,9%, до 11,4 миллиона человек", — говорится в сообщении.

По данным РЖД, всего за январь-август перевезено 695,5 миллиона пассажиров (рост на 26,3% к аналогичному прошлогоднему показателю). Из них в пригородном сообщении перевезен 631 миллион человек (рост на 24,9%), в дальнем следовании — 64,5 миллиона (рост на 41,1%).

По подсчетам РИА Новости, всего за восемь месяцев текущего года перевезено пассажиров на 12,1% меньше, чем в "доковидном" 2019 году, в том числе в дальнем следовании — меньше на 19,9%, в пригородном сообщении — на 11,3%.

Как отмечают в компании, пассажирооборот в августе текущего года вырос на 23,4% и составил 13,6 миллиарда пассажиро-километров. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос почти на 1,9%, составив почти 2,8 миллиарда пассажиро-километров, а в дальнем следовании — на 30,5 %, до 10,8 миллиарда пассажиро-километров.

Пассажирооборот на сети РЖД с начала года вырос на 38,2% в годовом выражении и составил 72,8 миллиарда пассажиро-километров. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-августе составил почти 19,4 миллиарда пассажиро-километров (+21,6%), в дальнем следовании — 53,4 миллиарда пассажиро-километров (+45,4%).