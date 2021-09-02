2021-09-02T07:35:35+03:00
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Участники железнодорожного рынка выступают против увеличения штрафов
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Отраслевые объединения железнодорожников и клиентов РЖД выступают против поправок к уставу, которые ограничат парк на сети и увеличат штрафы за... ПРАЙМ, 02.09.2021
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Отраслевые объединения железнодорожников и клиентов РЖД выступают против поправок к уставу, которые ограничат парк на сети и увеличат штрафы за невыполнение заявок на перевозку, сообщает газета "Коммерсант".
"Отраслевые объединения железнодорожников и клиентов ОАО "РЖД" выступают против поправок к уставу железнодорожного транспорта, которые ограничат парк на сети и увеличат штрафы за невыполнение заявок на перевозку. В письме в Минтранс и Минэнерго "Русская сталь" (объединяет металлургов) называет рост штрафа "преждевременным", — пишет издание.
Отмечается, что участники железнодорожного рынка раскритиковали предложения РЖД ввести нормирование парка на сети, регулирование операторских договоров и повышенные штрафы для грузоотправителей за непредоставление грузов. Как утверждают компании, заявки на перевозку не завышаются.