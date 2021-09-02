МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разрабатывает новую стратегию развития компании, документ проходит утверждение на совете директоров, сообщил глава компании Евгений Дитрих. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"Сегодня мы готовим стратегию ГТЛК по принципам "трех Т" — трансформация бизнеса, цифровая трансформация и ESG-трансформация… Сейчас стратегия проходит утверждение на совете директоров", — сказал он в интервью РБК, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Дитриха, в планах компании — создать собственные отраслевые платформы и цифровые услуги, а глобальная цель — стать пионером цифрового развития транспортной отрасли и отечественного машиностроения. Планируемые изменения позволят повысить удовлетворенность клиентов ГТЛК, снизить расходы на восстановление предметов лизинга за счет обеспечения бережной эксплуатации и повысить доходность компании.

Глава ГТЛК напомнил, что компания всегда выполняла роль инструмента экономического стимулирования на рынках с низкой инвестиционной активностью и отсутствием доступа к финансовым инструментам, но теперь задачи компании становятся шире. "Мы хотим не только поддерживать такие направления, но и создавать совместно с правительством и партнерами новые рынки и даже целые отрасли. Я говорю о создании рынков высокотехнологичной продукции, в которых будут задействованы частный бизнес, наука, технологические стартапы, госкомпании", — объяснил Дитрих.

Он добавил, что приоритетными направлениями являются цифровизация на транспорте, беспилотный транспорт, малая авиация, экологичный и энергоэффективный транспорт, а также все проекты по развитию Арктики.

ГТЛК не сталкивается с ограничениями по экспорту техники в зарубежные страны на фоне спада мировой экономики и не видит препятствий для расширения таких поставок, прокомментировал Дитрих.

"В своей работе мы пока не сталкиваемся с такими ограничениями. Более того, мы видим свою роль в том числе в том, чтобы продвигать на экспорт продукцию отечественной промышленности… Сегодня нет никаких препятствий для расширения поставок техники за рубеж — нас нигде не зажимают", — сказал Дитрих в интервью РБК.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.