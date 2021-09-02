Глава компании Евгений Дитрих: ГТЛК разрабатывает новую стратегию развития компании
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разрабатывает новую стратегию развития компании, документ проходит утверждение на совете директоров, сообщил глава компании Евгений Дитрих.
"Сегодня мы готовим стратегию ГТЛК по принципам "трех Т" — трансформация бизнеса, цифровая трансформация и ESG-трансформация… Сейчас стратегия проходит утверждение на совете директоров", — сказал он в интервью РБК, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Дитриха, в планах компании — создать собственные отраслевые платформы и цифровые услуги, а глобальная цель — стать пионером цифрового развития транспортной отрасли и отечественного машиностроения. Планируемые изменения позволят повысить удовлетворенность клиентов ГТЛК, снизить расходы на восстановление предметов лизинга за счет обеспечения бережной эксплуатации и повысить доходность компании.
Глава ГТЛК напомнил, что компания всегда выполняла роль инструмента экономического стимулирования на рынках с низкой инвестиционной активностью и отсутствием доступа к финансовым инструментам, но теперь задачи компании становятся шире. "Мы хотим не только поддерживать такие направления, но и создавать совместно с правительством и партнерами новые рынки и даже целые отрасли. Я говорю о создании рынков высокотехнологичной продукции, в которых будут задействованы частный бизнес, наука, технологические стартапы, госкомпании", — объяснил Дитрих.
Он добавил, что приоритетными направлениями являются цифровизация на транспорте, беспилотный транспорт, малая авиация, экологичный и энергоэффективный транспорт, а также все проекты по развитию Арктики.
ГТЛК не сталкивается с ограничениями по экспорту техники в зарубежные страны на фоне спада мировой экономики и не видит препятствий для расширения таких поставок, прокомментировал Дитрих.
"В своей работе мы пока не сталкиваемся с такими ограничениями. Более того, мы видим свою роль в том числе в том, чтобы продвигать на экспорт продукцию отечественной промышленности… Сегодня нет никаких препятствий для расширения поставок техники за рубеж — нас нигде не зажимают", — сказал Дитрих в интервью РБК.
ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
https://1prime.ru/transport/20210902/834583292.html