МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Затраты авиакомпании "Аэрофлот" на реализацию программы "плоских" тарифов по итогам года превысят 10 миллиардов рублей, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. S7 ведет переговоры с "Новапортом" по базированию лоукостера

"Действует федеральная программа, программа "плоских" тарифов, которую осуществляет авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия". Она охватывает 1,3 миллиона человек. Затраты "Аэрофлота" на реализацию этой программы за семь месяцев составили 6,7 миллиарда рублей, в течение года это будет больше 10 миллиардов рублей", — сказал он на совещании у президента по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции.

"Аэрофлот", помимо программы субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов — с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. "Плоские" тарифы действуют на рейсах на Дальний Восток, в Крым и Калининград.