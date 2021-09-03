МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Первый экспериментальный полет легкого многоцелевого самолета "Байкал" с электродвигателем может состояться в 2024 году, а серийное производство запущено после 2026 года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Самолет Як-40 в перспективе может получить водородный двигатель

Проект самолёта "Байкал" разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники".

"Подняться в воздух, я думаю, что он может как экспериментальное судно в 2024 году. А вот говоря уже о серийном производстве, это будет после 2026-2027 года", — сказал министр.

Он также уточнил, что в "Байкале" будет применяться такая система спасения, как парашют для самолета, что уникально для его размера.

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